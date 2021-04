Il cantante Aiello arrestato a Milano?

Sul web ha iniziato a girare la notizia secondo la quale il cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo sarebbe finito nei guai. Secondo quanto riportato anche Fanpage, infatti, si pensava che Aiello fosse stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Il tutto sarebbe avvenuto a Milano da parte dei Carabinieri.

Si tratta, tuttavia, di una fake news. Lo stesso sito Internet, infatti, ha precisato che secondo quanto ha appreso da fonti vicine all’artista si tratterebbe semplicemente di uno scherzo de Le Iene. Niente di preoccupante. I fan potranno dormire ancora sonni tranquilli perché la celebrità non finirà in prigione per il semplice fatto che dietro a tutto troviamo il famoso programma di Italia 1.

A confermare tutto questo, poi, anche una Stories su Instagram da parte di Nicolò De Devitiis, un inviato de Le Iene. Con lui, nelle immagini, vediamo anche Aiello che in realtà non è mai stato arrestato. Notiamo che sono divertiti, nonostante, durante gli avvenimenti, il performer deve essersi preso un bello spavento non capendo cosa stesse accadendo. Complice dello scherzo, leggendo tra i tag, anche Giuseppe Porro, dal quale era partita la notizia in origine. Qui di seguito, perciò, il video.

Continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.