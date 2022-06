Il costo del sudore di Stephanie Matto

Vi ricordate di Stephanie Matto? L’anno scorso ne avevamo parlato perché aveva avuto un’idea molto particolare per guadagnare qualche soldo in più. Aveva deciso, infatti, di vendere i suoi peti contenuti all’interno di alcuni barattoli di vetro per la modica cifra di 900 dollari. Oggi, però, ne torniamo a parlare perché la tiktoker si è inventata una nuova idea di business.

L’ex star di “90 Days Fincé” questa volta ha deciso di vendere il suo sudore e ha spiegato la sua idea, come riporta anche il sito Insider: “Tutto quello di cui hai bisogno sono bottiglie, sole, un seno e sederti alla luce come fossi un acero per ore“. Ogni fialetta costa 500 dollari. In una settimana pare ne abbia vendute oltre 50. Queste le sue dichiarazioni:

Mi piacere chiamarmi acero umano. E il sudore del mio seno è la linfa. Mi siedo lì e raccolgo la mia linfa nello stesso modo in cui lo farebbe un albero. Le tempistiche, a volte, variano molto. Dipende da diversi fattori scientifici. Principalmente il calore, il movimento e da quanto io sono idratata.

L’idea di marketing di Stephanie Matto ha diviso, ovviamente, il web. Alcuni si complimentano con la tiktoker per l’idea creativa che ha avuto. Altri, invece, la criticano dicendole di andare a trovarsi un vero lavoro. Lei, però, non bada alle persone che la giudicano: “Sento come se all’universo piacesse giudicarci per i modi strani e taboo con cui si possono fare i soldi. Ma se il sudore del seno è un nuovo lavoretto, allora io lo farò. Sarà un’estate molto calda e le mie te**e stanno sudando. Quindi, già che ci siamo, perché non venderlo?“.

Non ci resta che augurarle buona fortuna per questa nuova e particolare avventura. Continuate a seguirci per tante altre news.

