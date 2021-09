1 Le parole di Aka7even

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Aka7even ha concluso la sua esperienza ad Amici 20, dando così ufficialmente il via alla sua carriera. In queste ultime settimane per Luca sono arrivate una serie di soddisfazioni, partendo proprio dal successo di Loca, che per tutta l’estate ci ha fatti ballare senza sosta. Come se non bastasse Aka ha dato il via al suo primo tour, che lo sta portando in giro per tutta Italia per incontrare i fan che lo sostengono dal primo giorno. Contemporaneamente il rapper sta anche iniziando a lavorare al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce a breve. Luca intanto continua anche a frequentare anche alcuni degli ex concorrenti di Amici 20, tra cui Deddy.

Come sappiamo proprio all’interno della scuola Aka7even e Dennis hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia, che prosegue ancora oggi. Solo lo scorso maggio, pochi giorni dopo la fine del talent show, nel corso di una diretta su Instagram i due avevano anche annunciato che a breve sarebbero andati a vivere insieme. Da quel momento tuttavia i cantanti non hanno più aggiornato i fan, e così quando poco fa Luca ha deciso di rispondere alle domande dei follower, un’utente ha chiesto al cantante quando inizierà la convivenza con Deddy. Tuttavia Aka ha svelato che non andrà più a vivere con Dennis, e ha spiegato il motivo. Queste le sue parole:

“Me lo state chiedendo in tanti. Non andrò più a vivere con Deddy perché abbiamo due percorsi differenti, e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso, visto che non ho casa discografica lì, non ho famiglia e non ho la produzione. Milano e Mantova sono le due tappe che più si avvicinano alle mie esigenze. Deddy quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina”.

Nonostante Aka7even e Deddy non andranno più a vivere insieme, i due sono ancora ottimi amici. Nel mentre solo qualche giorno fa Luca ha raccontato i retroscena del suo momento più buio, quando finì in coma per ben 7 giorni. Rivediamo le sue dichiarazioni.