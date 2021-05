1 Il guanto di sfida di Anna Pettinelli

La semifinale di Amici 20 si avvicina e i professori pretendono sempre di più dai loro allievi. Non a caso Anna Pettinelli, per la puntata di sabato 8 maggio, ha lanciato un guanto di sfida davvero interessante tra Aka7even e Sangiovanni. I due cantanti, come cita il comunicato, dovranno interpretare “She” nella versione di Elvis Costello.

L’idea di Anna Pettinelli è che i due costruiscano intorno al brano una sorta di “manifesto sul sentimento più forte del mondo”. La docente ha quindi espresso quello che ha in mente per Aka7even e Sangiovanni, i quali hanno letto con attenzione quanto segue:

“Vista la difficoltà di mettere le barre su un pezzo così melodico perché mi piacerebbe rimanesse nella versione originale dell’artista, vi invito ad avvalervi della tecnica spoken word che, come ben sapete, ha anticipato in qualche modo il rap (…) Scrivete quello che vi sgorga dal cuore ed emozionateci. Che l’ispirazione vi accompagni”.

Così Anna Pettinelli ha chiesto ad Aka7even e Sangiovanni di introdurre all’interno del pezzo una parte parlata, una sorta di monologo, come spiegato nel video sottostante.

Sabato 8 Maggio ci sarà la SEMIFINALE del Serale di #Amici20 e la prof Anna Pettinelli lancia un guanto di sfida tra Aka7Even e Sangiovanni! pic.twitter.com/sSaprDuOST — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 3, 2021

Se Sangiovanni ha accettato senza troppi problemi, Aka7even si è fatto prendere fin da subito dallo sconforto, tanto da chiedere un confronto immediato con la sua insegnante per potersi confrontare con lei in merito a questo guanto di sfida. Ecco com’è andata…