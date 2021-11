Le nuove concorrenti del GF Vip

Ora ne abbiamo la certezza: l’edizione del GF Vip terminerà a marzo 2022, come annunciato da TV Blog prima e confermato poi da Mediaset. La data prevista per la finale sarebbe lunedì 14, ma vedremo se ci saranno o meno dei cambiamenti. Intanto adesso è iniziato il toto nomi sui prossimi ingressi. In questi giorni si sta parlando tanto di nuove concorrenti donne pronte a varcare la Porta Rossa.

Secondo quanto scritto su TV Blog e annunciato anche da Biagio D’Anelli (condiviso poi da Deianira Marzano) tra le new entry del GF Vip dovrebbe esserci Patrizia Pellegrino. Nel 2014 l’attrice e conduttrice ha preso parte a L’Isola dei Famosi e ora pare sia pronta per una nuova avventura. Da domani dovrebbe, stando a quanto si legge dal sito, entrare in quarantena preventiva.

Altra indiscrezione balzata dal sito riguarda Nathalie Caldonazzo. Dopo l’ultima partecipazione a Temptation Island, attualmente è impegnata a teatro con lo spettacolo Parlami d’amore insieme a Francesco Branchetti. Pare però prossima a fare il suo ingresso al GF Vip 6. E non è finita qui! Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, a darne notizia è stato il settimanale Oggi, anche Valeria Marini potrebbe presto tornare nel reality show di Canale 5, dopo le due esperienze passate.

Così come per Valeria Marini potrebbe esserci un altro importante ritorno al GF Vip. Deianira Marzano sul suo sito ha fatto sapere che anche Maria Monsè è ormai certa. Come già anticipato da TV Blog e scritto anche dall’influencer partenopea sarebbe tramontata invece l’ipotesi legata ad Antonella Fiordelisi.

Al momento sono queste le informazioni raccolte nelle ultime ore. Attendiamo come sempre che il tutto sia confermato dal programma. Continuano incessanti le news sui prossimi concorrenti del GF Vip. Verranno confermati da Alfonso Signorini? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

