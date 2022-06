1 Il tatuaggio di Aka7even

Sono stati giorni molto importanti gli ultimi per Aka7even. Come sappiamo infatti è ufficialmente partito il primo tour dell’ex protagonista di Amici 20, che proseguirà per tutta l’estate. Nelle prossime settimane dunque Luca girerà l’Italia intera per incontrare i suoi fan e tutte le persone che lo supportano e lo sostengono. Nel mentre in queste ore si parla anche dell’arrivo del nuovo singolo di Aka, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere in collaborazione con Gué Pequeno. I fan come se non bastasse aspettano con ansia anche il secondo album del cantante, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

Periodo molto intenso dunque per Aka, che ha in serbo numerose sorprese per il suo pubblico. Tuttavia nelle ultime ore Luca è finito al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché. Sui social il rapper ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web.

Aka7even ha infatti deciso di incidersi sulla palle il volto di Gesù, e come era prevedibile il suo gesto ha diviso il web. Mentre in molti hanno duramente criticato il tatuaggio di Luca, tanti altri hanno supportato il gesto del cantante, che nel mentre non ha ancora replicato ai commenti negativi.

Qualche mese fa intanto Aka ha fatto luce su un difficile momento del suo passato. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.