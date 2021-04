Forse non lo ricorderai, ma Aka7even fece un provino per X Factor qualche anno fa (VIDEO)

1 Aka7even a X Factor

Oggi Aka7even è al Serale di Amici 20 e fa parte della squadra degli intoccabili, quella cioè capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini e che ha come compagni Giulia e Samuele. Si è fatto notare per la sua intonazione ed è stato anche un po’ al centro del gossip per il continuo tira e molla con la ballerina Martina. Ma è proprio questa storia d’amore un po’ tormentata che gli ha permesso di scrivere uno dei suoi pezzi più belli: “Mi manchi”.

Insomma, il suo percorso nella scuola di Amici potrebbe andare avanti per un bel po’, tanto da arrivare alla finale e anche vicere l’edizione. Ma Aka7even, vero nome Luca Marzano, già qualche anno fa si era fatto notare in TV. Probabilmente in pochi lo ricorderanno, poiché è passato un po’ di tempo, ma lui ha partecipato anche ad X Factor. Si trattata dell’edizione del 2017 dove tra i giudici c’erano Levante, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez. E lui aveva poco più di 16 anni.

Quando si presentò alle audizioni, Aka raccontò anche una parte della sua storia. In particolare rivelò di aver sofferto di epilessia e proprio questa malattia lo fece finire in coma farmacologico per un’intera settimana. La famiglia passò giorni terribili. Furono le canzoni del fratello che lui gli faceva ascoltare attraverso le cuffiette che gli fecero scendere una lacrima. E allora tutti, medici compresi, capirono che Luca era ancora presente e si sarebbe presto risvegliato. Aka7even ha quindi raccontato che prese l’evento come un segno del destino, e cioè che avrebbe dovuto intraprendere la carriera di artista. Così imparò anche a suonare il pianoforte.

Aka a X Factor pic.twitter.com/lqWa3nM5Fj — disagiotv (@disagio_tv) April 10, 2021

A X Factor 11 Luca riuscì a conquistare tutti sin dalle audizioni e arrivò fino ai Bootcamp nella categoria Under uomini capitanata da Fedez. A quel punto il rapper lo congedò non facendolo arrivare alla fase finale, quella cioè del Live, ma gli dette appuntamento per quando avrebbe compiuto 18 anni.

Come sappiamo, la carriera musicale di Aka7even ha preso un’altra strada che lo ha portato ad Amici 20. E noi gli auguriamo che questo talent, comunque vada, possa portarlo a raggiungere vette molto elevate.

