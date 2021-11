1 La replica di Aka7even

Poche ore fa è arrivata l’ennesima soddisfazione per Aka7even. L’ex protagonista di Amici 20 ha infatti trionfato agli MTV EMA 2021 nella categoria Best Italian Act, battendo addirittura i Maneskin! Dopo la vittoria così Luca sui social ha affermato:

“È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale. E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato!“.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Dopo la vittoria agli EMA 2021, Aka7even è stato ospite in radio da Anna Pettinelli, sua insegnante ad Amici 20. Nel corso dell’intervista però la maestra ha chiesto a Luca come si sentisse nell’aver battuto anche Sangiovanni. Come sappiamo infatti il rapper era candidato per la quinta nomination nella categoria Best Italian Act, ma a spuntala è stato proprio Aka. Quest’ultimo così ha replicato alla battuta della Pettinelli, e come riporta Gossipetv ha dichiarato:

“Più che battere è una soddisfazione personale, perché comunque i risultati arrivano come conseguenza del lavoro. […] Per Sangiovanni siamo super amici, quindi per me non è battere lui o battere altri, per me è solo una soddisfazione personale che arriva per il lavoro svolto e i sacrifici fatti”.

Aka7even e Sangiovanni dunque sono ancora ottimi amici, e tra loro non c’è alcun tipo di tensione o di rivalità. Nel mentre tra qualche giorno Luca pubblicherà un nuovo attesissimo progetto. Rivediamo di cosa si tratta e le sue parole in merito.