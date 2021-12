1 Aka7even e Sangiovanni sul palco dell’Ariston

I percorsi di Aka7even e Sangiovanni si stanno per incrociare di nuovo. I due sono stati tra i protagonisti assoluti della fortunata 20esima edizione di Amici, che ha incoronato la ballerina Giulia Stabile come vincitrice. Di recente i cantanti si sono sfidati a distanza anche per aggiudicarsi il premio di Best Italian Act ai recenti MTV Euro Music Awards. Ad avere la meglio in questo caso è stato l’interprete di Mi Manchi, che è riuscito a battere persino i Maneskin. Ora gli ex allievi della scuola di Maria De Filippi si affronteranno nuovamente su un altro prestigioso palco.

Entrambi faranno infatti parte del cast della 72esima edizione del Festival di Sanremo. I loro nomi sono stati annunciati insieme a quelli di diversi big della musica italiana, da Elisa fino a Gianni Morandi. Un cast di eccellenze quello tirato su da Amadeus, che unisce volti nuovi ad artisti con carriere lunghissime. Tanto l’entusiasmo di Aka7even, che ha di recente raccontato a Verissimo il dramma più grande della sua vita. Luca ha condiviso in diverse storie la sua felicità per la grande opportunità che gli è stata data e ha fatto il suo personale “in bocca al lupo” al suo amico Sangiovanni.

Intanto proprio quest’ultimo potrebbe aver regalato una piccola anticipazione sul brano che porterà a Sanremo. Sul suo profilo Instagram Sangiovanni ha postato una foto di Jovanotti scrivendo poche semplici parole “Linea d’ombra – so che ci siete“. Secondo alcuni fan potrebbe essere proprio Cherubini l’autore del brano che l’ex allievo di Amici presenterà sul palco dell’Ariston. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprirlo…