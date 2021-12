1 Le scarpe di Soleil Sorge

Prima di ogni diretta Soleil Sorge, così come gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, riceve una scatola misteriosa all’interno della quale si trovano i vestiti da sfoggiare nel corso della serata. I look, infatti, vengono forniti dall’esterno per tutti loro. Come riporta anche il sito Fanpage, quindi, l’influencer ha sfoggiato uno stile bohémien. Per la puntata del 3 dicembre 2021 ha indossato “un abito-kimono verde lime satin di Agua Project con profondo spacco sulla gamba e fusciacca in vita, lasciato sbottonato sul davanti“.

Abbinate a questo abito un paio di sandali di peluche, accessorio molto amato dalla ragazza, la quale li ha già abbinati spesso ai suoi vestiti in questi mesi. In passato, per esempio, l’avevamo vista girare con un modello di Orha marrone da 250 euro. Questo, invece, di pelo color verde lime, sono del modello Arex. Ha il tacco e la punta quadrata open toe. Facile pensare che il prezzo si aggiri intorno alla stessa cifra. Con queste calzature si è presentata in studio da Alfonso Signorini nello stesso appuntamento per parlare di Alex Belli. Quest’ultimo, infatti, ha ribadito i suoi sentimenti verso di lei:

Sono andato in difficoltà perché è subentrato qualcosa all’interno del mio cuore. Dal mondo goliardico dell’amicizia c’è stato uno scatto: un emisfero che nessuno di noi riesce a gestire, il magico mondo delle emozioni e dei sentimenti. Sono dentro una bolla che accelera tutto e mi piacerebbe mantenere con Soleil questa libertà di amarci. Perché se c’è una cosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare, soprattutto ora che c’è tanto odio. Delia sa benissimo quanto la amo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un’altra situazione?

