1 Cosa c’è tra Aka7even e Serena?

Tra poche ore si registrerà la semifinale di Amici 20 e a breve dunque sapremo chi saranno i concorrenti che avranno modo di accedere alla puntata finale di questa lunga edizione. In attesa di scoprire cosa accadrà, sul web a finire al centro dell’attenzione sono stati nientemeno che Aka7even e Serena Marchese. Il rapper e la ballerina infatti stanno facendo discutere gli utenti, per via di un commento giunto apparentemente dal fratello dell’allieva di Alessandra Celentano. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è accaduto.

Come sappiamo, dopo un lungo tira e molla durato diversi mesi, Aka7even ha interrotto la sua storia con Martina Miliddi. Nel mentre il cantante si è avvicinato proprio alla Marchese, che come è noto sarebbe fidanzata con un ragazzo di nome Alessio, instaurando con lei un bellissimo rapporto di amicizia. Tuttavia nonostante la concorrente di Amici sembrerebbe essere impegnata, qualche ora fa ad intervenire sui social con uno strano post è stato Simone, fratello della ballerina. Quest’ultimo ha condiviso un tweet di un utente, aggiungendo il seguente messaggio:

“Ti ci vedo come cognato”.

A quel punto in molti hanno ipotizzato che tra Aka7even e Serena ci sia del tenero. Tuttavia però qualcosa sembrerebbe non tornare. Come si può notare infatti attualmente il profilo Instagram di Simone è privato. Ciò nonostante poco prima che il fratello della Marchese non rendesse più pubblici i suoi post siamo andati a sbirciare tra le sue storie, e il post sopracitato non compariva! Ma non solo. Come si nota dai due screen, i nomi e le foto profilo sono diverse, quindi non è da escludere che in realtà l’utente che ha postato lo screen di Aka e Serena non sia affatto il fratello della ballerina!

Sui social nel mentre i fan di Amici si sono letteralmente scatenati, e mentre in molti si sono schierati contro il post pubblicato dal presunto fratello di Serena, tanti altri stanno già sostenendo questa coppia. Cosa starà accadendo dunque? In attesa di ulteriori news, qualche giorno fa a parlare del triangolo Aka, Martina e Raffaele è stato lo stesso Renda. Rivediamo le sue dichiarazioni.