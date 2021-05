1 La reazione di Aka7even

Come sappiamo all’interno della scuola di Amici 20 è nata una bellissima e sincera amicizia tra Aka7even e Tancredi. I due cantanti si sono infatti supportati e sostenuti a vicenda e senza dubbio il loro rapporto avrà modo di proseguire anche al di fuori del talent. Tuttavia negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che ha portato gli artisti al centro del gossip. Secondo i più maliziosi infatti tra Aka e Tancredi ci sarebbe qualcosa in più della semplice amicizia, e alcuni hanno addirittura sospettato che i due fossero una coppia. A quel punto entrambi hanno deciso di intervenire, smentendo naturalmente il pettegolezzo. Queste le dichiarazioni di Luca, nel corso di una diretta su Instagram qualche ora fa:

“Che rapporto ho con Tancredi? Avete presente marito e moglie? Ecco siamo io e Tancredi. Ho visto che fuori sono uscite certe robe…io e Tancredi fidanzati e innamorati. Io sono etero, e anche lui, però vi posso dire che tra noi c’è un rapporto tra marito e moglie. Amore e odio puro, però è una persona speciale, un ragazzo unico, di una sensibilità come pochi. Mi è stato vicino tantissimo in questo percorso, da quando è entrato. Siamo i nuovi Sandra e Raimondo”.

Nel mentre proprio Tancredi in questi giorni è impegnato col suo primo instore in tutta Italia, a seguito della pubblicazione del suo EP Iride. Proprio ad uno degli incontri con i fan si è presentato un giovane ragazzo che è stato scambiato per il “sosia” di Aka7even! A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione non solo di Luca, ma anche di Tancredi, che sui social hanno commentato l’accaduto con un simpatico scambio di battute:

Il “sosia” di Aka7even all’instore di Tancredi ha scatenato naturalmente anche le reazione del web, e lo scatto è stato preso d’assalto dagli utenti. Nel mentre qualche ora fa, durante la live di Luca su Instagram ad intervenire è stato nientemeno che Rudy Zerbi. Rivediamo cosa è accaduto.