1 Akash Kumar VS Andrea Cerioli

Continuano ad esserci degli attriti tra Akash Kumar e Andrea Cerioli, entrambi protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il modello e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno spesso battibeccato e non sembrano proprio trovare un punto d’incontro.

Prima della fine del programma Miryea Stabile aveva espresso il desiderio di riavere Akash di nuovo in Honduras. Le dichiarazioni dell’ex Pupa, però, non sono andate a genio a Cerioli, il quale in maniera molto seccata ha replicato lasciando intendere di non essere d’accordo con lei, continuando poi a sottolineare la sua poca simpatia nei confronti del modello italo indiano.

Parole, queste, che hanno portato Akash Kumar a controbattere. Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Novella 2000, nell’intervista realizzata da Armando Sanchez. Oltre a parlare della sua scelta di lasciare anzitempo L’Isola dei Famosi ha anche risposto a varie critiche ricevute e non solo. A domanda diretta sui continui scontri con Andrea Cerioli, uno degli argomenti scottanti della chiacchierata, ha così risposto:

«A me di quello che pensa Cerioli poco importa. Mi sento superiore a uno che è conosciuto solo per essere stato tronista a Uomini e Donne, con tutto il rispetto per la trasmissione. Io sono un modello professionista, ho lavorato con Giorgio Armani, tra un po’ mi vedrete nella nuova campagna pubblicitaria Keaton e sono il volto di Benetton. La mia carriera, Cerioli se la sogna. Che altro devo aggiungere?»

Ha ribadito Akash Kumar. Il modello, però, ha deciso di togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa. Continuate a leggere l’intervista per scoprire le sue dichiarazioni.