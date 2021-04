1 Akash Kumar e Daniela Martani VS Andrea Cerioli

Sono stati tra i personaggi più discussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Akash Kumar e Daniela Martani continuano a far parlare. I due ex concorrenti hanno tenuto su Instagram una diretta insieme, dove hanno avuto modo di sparlare di un naufrago in particolare: Andrea Cerioli. Entrambi l’hanno attaccato e si sono trovati d’accordo nel dire che vuole passare sempre per la persona che non è.

Akash Kumar e Daniela Martani hanno rivelato infatti che per Andrea non provano grande simpatia, ma soprattutto che è uno stratega e che, a telecamere spente, fa delle strategie e chiacchiera con tutti. Ad aprire le danze è stata proprio l’ultima eliminata, Daniela, che ha sferrato la sua stoccata contro Cerioli. Ecco quanto riportato da Biccy:

“Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega.

Cosa fa sull’isola? Vi ho detto, fa lo stratega, nel senso che è un chiacchierone, si mette a fare chiacchiere con tutti, ma di concreto non fa un ca***”.

Ha esordito così Daniela Martani durante la diretta Instagram con Akash Kumar, ma non è finita qui…