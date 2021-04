1 Il GF Vip replica ad Akash Kumar

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e abbiamo assistito al tanto atteso incontro tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Dopo essersi beccato una strigliata da Ilary Blasi, a seguito delle dichiarazioni fatte, l’ex naufrago ha affrontato così l’opinionista e nel corso del battibecco non sono mancati attimi di tensione.

Tommaso Zorzi rivolgendosi ad Akash Kumar gli ha fatto immediatamente notare che avrebbe dovuto combattere a L’Isola dei Famosi e non può dire di aver vinto la sua Isola dopo così pochi giorni di permanenza. Osservazione che ha trovato d’accordo il pubblico presente in studio. Per difendersi il modello ha puntualizzato: “Senti Tommaso, guarda che fare 7 giorni di Isola dei Famosi è come fare 6 mesi di Grande Fratello”, facendo così proseguire la litigata tra loro, durato ancora qualche minuto.

Parole, quelle di Akash Kumar, che non sono passate inosservate tra i fan de L’Isola dei Famosi. Alcuni hanno condiviso il suo pensiero sui social e si sono schierati in difesa di Tommaso Zorzi. Ad intervenire e a lanciare una frecciatina, a sorpresa, è stato l’account ufficiale del longevo reality show di Canale 5. Il GF Vip ha infatti deciso di rispondere alle parole di Akash con un secco “OK”. Una replica lapidaria, che ha però lasciato il segno, come potete ben vedere dallo screen.

La replica del GF Vip ad Akash Kumar

E voi che ne pensate? Siete d’accordo con le parole di Akash oppure pensate che Tommaso abbia ragione? Fatecelo sapere nei commenti!