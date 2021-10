1 La lite tra Akash Kumar e Gaia Zorzi

Ogni lunedì e venerdì prima e in parte durante la puntata del Grande Fratello Vip, va in onda anche il GF Vip Party, trasmissione di Mediaset Infinity condotta da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Le due conduttrici ieri, tra i tanti ospiti, hanno accolto Akash Kumar, modello reduce dall’ultima fresca esperienza come naufrago a L’Isola dei Famosi.

Prima di introdurre l’intervista e chiacchierare con il ragazzo dagli occhi di ghiaccio, Gaia Zorzi ha fatto una piccola introduzione dove ha raccontato le breve ma pur sempre intensa esperienza fatta nel reality. In modo simpatico la presentatrice ha infatti annunciato, come raccolto da Biccy: “La mia parte preferita sta per arrivare. Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall’ultima Isola dei Famosi c’è Akash Kumar. Lui che è rimasto in gioco per ben, 5 o 8 giorni“.

Parole che però sono state mal digerite da Akash Kumar, il quale preso il collegamento e senza nemmeno pensarci due volte ha dato vita a una litigata con la sorella di Tommaso Zorzi: “Comunque non sono 5 e 8, ma ben 7. Già hai sbagliato. I numeri è matematica sono importanti dire che sono 7. Tu saresti la sorella di Tommaso, ah, non ti conosco, sai com’è, conosco Giulia, che già ci vede del cinema, la vedo ridere“.

Gaia Zorzi non si è intimorita dalle parole di Akash Kumar e a titolo di battuta ha risposto: “Però io e te abbiamo una cosa in comune, sai? Entrambi siamo stati resi famosi da Tommaso. […]”, per poi sferrare la frecciatina: “Vuoi che ti chieda scusa? Allora hai ragione, scusami, non è vero che Tommaso ti ha reso famoso. Perché tu famoso non lo sei mai stato“.

Questa affermazione sembra essere piaciuta poco ad Akash Kumar, che ha così rivendicato la sua carriera di modello. Continua…