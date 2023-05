In queste ore a rilasciare una lunga intervista a Il Corriere della Sera è stato Al Bano. Il cantante, amato e seguito in tutto il mondo, nel corso della chiacchierata ha parlato a cuore aperto di sua figlia Ylenia, scomparsa nel 1994. Carrisi ha così ripercorso gli ultimi momenti vissuti insieme alla ragazza, e in merito ha affermato:

“Era una ragazza straordinaria. Studiava al King’s College di Londra. Parlava inglese, spagnolo, francese, portoghese… Ci accompagnò negli Usa, a girare un docufilm, l’America perduta. Andammo da Los Angeles a New Orleans. E lì fece l’incontro fatale. Con gli artisti di strada. Ricordo un nero, si chiamava Masakela. Una sera la compagnia andò al cinema, ma io rimasi con Ylenia perché avevo notato qualcosa di strano. A un tratto cominciò a correre, e io dietro, lei gridava: ‘Fermate quell’uomo vuole farmi del male’, e quell’uomo ero io, gridavo: ‘Lasciatemi, è un problema di droga’. Mi seminò, la ritrovai il mattino alle 8. A sua madre disse che aveva rischiato la vita sulle acque del Mississippi”.

Ma non è finita qui. Al Bano infatti a Il Corriere della Sera rivela anche una sua personale teoria su quello che sarebbe accaduto a Ylenia. Secondo il pensiero del cantante infatti, sua figlia sarebbe morta nel Mississippi. Queste le dichiarazioni di Carrisi in merito:

“Ho ricostruito quella notte ora per ora. Ho parlato con i testimoni. Ho incontrato Masakela, che era stato pure in galera, ma negava di avere colpe. Ho interrogato l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò: non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse ‘io appartengo alle acque’, e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Lì capii che il guardiano stava raccontando la verità, perché Ylenia diceva quella frase da bambina prima di tuffarsi, e nuotava a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così”.