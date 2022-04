Al Pacino si è fidanzato con una ragazza di 28 anni (che è l’ex di un’altra star “vintage”)

1 La nuova fidanzata di Al Pacino ha 53 anni meno di lui

Se pensavate che l’ultima fidanzata di Al Pacino potesse essere la sua relazione con una donna molto più giovane, allora vi sbagliate di grosso. Meital Dohan, alla fine della storia avvenuta nel 2020, dichiarò in un’intervista: “Ora è già un uomo anziano, a dire il vero. Quindi, anche con tutto il mio amore, non è durata”. Lei infatti ha 42 anni, mentre il noto attore 81. Questa enorme differenza anagrafica, però è stata superata con la nuova fiamma della star,alla quale non sembra importare molto dell’età.

Infatti, come riporta TG Com 24, la star della saga Il Padrino è stato fotografato a cena con una ragazza giovanissima. Lei ha 28 anni e si chiama Noor Alfallah. Con loro c’erano altri amici tra cui Julian Schnabel e l’attore Jason Momoa. Ed è stato proprio quest’ultimo a mettere lo scatto su Instagram. I due hanno cenato alla Felix Trattoria di Venice, California dopo essere stati alla mostra “For Esmé – with Love and Squalor” di Julian Schnabel alla Pace Gallery. Poi sono stati visti andare via sulla stessa auto.

Da quanto si legge sui tabloid statunitensi, pare che non fosse la prima volta che Al Pacino e Noor si vedessero. Secondo il gossip, infatti, la loro storia avrebbe avuto inizio nei primi mesi della pandemia. Una fonte ha riferito al sito Page Six:

“Pacino e Noor hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Lei ama uscire per lo più con uomini anziani molto ricchi… Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre. Lei frequenta gente del jet-set e viene da una famiglia con soldi”.

Noor Alfallah lavora come produttrice televisiva e proviene da una ricca famiglia kuwaitiana-americana. E quella con Al Pacino non è la prima relazione con un uomo molto più grande di lei. Forse i più attenti hanno già sentito il suo nome. Ecco infatti con chi stava…