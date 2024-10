Stando a una recente indiscrezione, da prendere con le pinze, Alan Friedman avrebbe litigato con un membro dello staff di Ballando con le stelle e la Rai ne avrebbe “chiesto l’allontanamento“.

La presunta lite di Alan Friedman a Ballando con le stelle

La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle ha visto Alan Friedman e Giada Lini esibirsi sulle note di un Cha cha. I voti da parte dei giudici sono stati molto diversi tra loro, in quanto Ivan Zazzaroni ha assegnato un otto, ma Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sono stati molto più severi dando rispettivamente uno zero e un uno.

Ad ogni modo, a fine puntata si è diffusa un’indiscrezione che dobbiamo prendere assolutamente con le pinze. Davide Maggio, stando a quanto riporta anche FanPage, ha fatto una diretta Instagram nella notte e ha rivelato un retroscena sul concorrente avvenuto nel dietro quinte della trasmissione Rai.

Stando alle sue parole, infatti, il giornalista avrebbe avuto uno scontro “molto acceso” con una donna dello staff di Ballando con le stelle. “Per quanto mi è stato riferito è stata una cosa bella forte“, ha dichiarato Maggio. Inoltre, pare che la Rai sia stata avvertita e abbia mandato una lettera di richiamo al concorrente, chiedendo la sua eliminazione:

“È stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato. Spero che se ne parli, anche perché è un programma della TV pubblica, che dovrebbe dar conto di un fatto del genere”

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo se ci sia qualcosa di vero in tutto ciò. Nessuno all’interno di Ballando con le stelle ne ha fatto menzione e dobbiamo attendere. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita nel caso in cui la Rai o Alan Friedman stesso commenteranno.