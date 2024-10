Chi ha vinto la serata, in relazione agli ascolti TV, il 20 ottobre 2024 tra Ballando con le stelle e Tu si que vales?

Questa mattina sono stati rivelati gli ascolti TV per quanto riguarda la serata di sabato 19 ottobre 2024. Chi ha vinto tra Tu si que vales e Ballando con le stelle? Ecco la risposta.

19 ottobre 2024, gli ascolti TV

Anche ieri sera, sabato 19 ottobre 2024, gli ascolti TV hanno decretato il programma vincitore tra Tu si que vales e Ballando con le stelle. Nel programma di Canale 5 ne abbiamo viste delle belle, come per esempio il falò di confronto tra Sabrina Ferilli e Giovannino, proprio come a Temptation Island, e il ballo dell’attrice sulle note di Thriller di Michael Jackson.

A Ballando con le stelle, che rimane di settimana in settimana un vero successo, i concorrenti si sono ancora sfidati a colpi di danza. Non sono mancati siparietti divertenti, come quello tra Furkan e Rossella Erra, oppure la riappacificazione tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Ma chi ha vinto la sfida riguardante gli ascolti TV del 19 ottobre 2024 tra Tu si que vales e Ballando con le stelle?

A riportare i dati, tra gli altri, ci ha pensato anche Davide Maggio. Il sito fa notare che Tu si que vales ha tenuto incollati allo schermo 3.652.000 spettatori, mantenendo uno share del 24% dalle 21:18 alle 00:58. La ‘buonanotte‘, invece, ha fatto rimanere davanti alla televisione 886.000 spettatori, con uno share del 2.5%.

Per quanto riguarda Ballando con le stelle, invece, dalle 20:43 alle 21:09 ha registrato 3.951.000 spettatori con il 20.7% di share. La puntata vera e propria, esclusa l’introduzione, poi ha ottenuto 3.279.000 telespettatori e il 22.8% di share (dalle ore 21:14 alle 01:24). Da questi risultati, pur tenendo presente che entrambe le trasmissioni sono seguitissime e amatissime, la serata è stata vinta da Canale 5.

Questi gli ascolti TV di sabato 19 ottobre 2024 tra Tu si que vales e Ballando con le stelle. Vi terremo informati anche la prossima settimana se le cose cambieranno.