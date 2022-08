Alba Parietti torna alla conduzione

Davide Maggio ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe il ritorno in TV di Alba Parietti in veste di conduttrice, dopo 15 anni dall’ultima volta. Nel corso della sua carriera la showgirl l’abbiamo vista come giurata, opinionista, ma anche attrice e cantante.

Durante gli ultimi anni Alba Parietti si è messa in gioco in un’altra veste. Da prima come concorrente a Tale e Quale Show nel 2021 e a Il Cantante Mascherato l’anno successivo. Insomma non si è fatta mancare proprio nulla. Adesso per lei è arrivato il momento di tornare a prendere le redini di conduttrice di una trasmissione, precisamente su Rai 2. Come spiegavamo a dare la notizia è Davide Maggio, che fa sapere in esclusiva come alla Parietti sarà affidata la guida di Non Sono una Signora. Ecco quanto emerso sul sito:

“Possiamo annunciarvi in anteprima che la conduzione di Non Sono una Signora è stata affidata ad Alba Parietti che torna così alla bramata conduzione di uno show tutto suo e, se Dio vorrà, non assisteremo più a lagno di vario tipo sul mancato ritorno di Grimilde, ultimo impegno televisivo di rilievo dell’opinionista torinese”, si apprende dal portale web.

Se vi state chiedendo quando prenderà il via la trasmissione condotta da Alba Parietti, il sito anticipa che ci sarà ancora un po’ di tempo da attendere. Il programma, infatti, sarà in onda a partire dal 7 novembre 2022 e ci terrà compagnia fino al 5 dicembre. Il format, dedicato al mondo drag, lo vedremo sul piccolo schermo in prima serata. Una grande novità per il canale e per i telespettatori della rete. A mettersi in gioco diversi personaggi noti che si caleranno nei panni di meravigliose Drag Queen.

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche mese per poter assistere al ritorno alla conduzione di Alba Parietti su Rai 2. In bocca al lupo a lei!

