1 Alba Parietti critica la scelta di Diletta Leotta

Anche Alba Parietti ha criticato la Leotta. A Ferragosto Diletta ha dato una festa per celebrare i suoi 30 anni. Nulla di male se non fosse che nel giro di poche ore è scoppiata una polemica per qualcosa a cui nessuno aveva fatto caso in principio. Sullo sfondo delle sue foto, infatti, vediamo delle donne vestite con dei paralumi in testa. In molti hanno giudicato male questa decisione sul web. Un’utente, per esempio, aveva tirato in ballo anche un discorso che la giornalista sportiva fece al Festival di Sanremo tempo fa:

Una domanda: ma perché? Ma cosa spinge una ragazza che non vorrebbe apparire solamente bella, come lei stesso disse a Sanremo, a fare queste discutibili figure? Una cosa del genere dimostra un perverso gusto del kitsch e non rendersi conto nemmeno del peso delle tue azioni.

A tornare sull’argomento, poi, qualche ora fa anche Alba Parietti. Come riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, la showgirl prima l’ha definita una bravissima professionista, ma deve assumersi le sue responsabilità. Queste le sue parole:

Deve essere lei a metterci la faccia, a prendersi la responsabilità della sua scelta. Si vesta lei da candelabro, si presenti lei in quella dimensione. Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso – anche se pagata – partecipare a un festa vestita da soprammobile. A meno che sia una rappresentazione artistica. E questa non lo era. Era solo cattivo gusto.

Anche Alba Parietti, quindi, ha ricordato che fece la conduttrice radiofonica a Sanremo, ricordando l'importanza di non trattare le donne come oggetti. Conclude, quindi, che vedere delle ragazze con un paralume in testa "non fa neanche sorridere. È uno sfregio alle donne". Voi cosa ne pensate? Date ragione alla showgirl?