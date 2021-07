Alba Parietti difende suo figlio Francesco Oppini dopo l’addio di Tommaso Zorzi

1 Albra Parietti interviene su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Come vi abbiamo già raccontato, ieri Tommaso Zorzi ha fatto un’azione social che ha lasciato sorpresi molti suoi fan: ha smesso di seguire su Instagram Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. La loro amicizia era iniziata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ed era continuata anche dopo. Di recente alcuni utenti avevano pensato che i due avessero litigato, ma entrambi avevano subito smentito. E successivamente erano stati visti a cena insieme in compagnia anche di Andrea Zelletta.

Vedere quindi l’influencer togliere il follow sui social ha destabilizzato il fandom dei due ex gieffini. E in tanti si sono chiesti il perché. Il motivo non è molto chiaro. Il sito Fanpage.it ha rivelato che la colpa sarebbe di un video casalingo in cui Oppini ha riso a degli epiteti offensivi che avrebbero quindi urtato la sensibilità di Zorzi. Però ovviamente è tutto da prendere con le pinze e non sappiamo se sia vero.

Fatto sta che dopo questa vicenda, a distanza di un giorno, è intervenuta anche la stessa Alba Parietti. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha taggato il figlio, ha scritto:

Infierire contro le debolezze, gli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi, significa fallire come essere umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta, cioè il sostegno reciproco.

La showgirl ha poi continuato rispondendo a chi l’ha fortemente criticata…