Alba Parietti rivuole la sua poltrona in prima fila a Sanremo e lancia un appello a Conti

Sanremo | Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Sanremo 2025

A La Vita in Diretta Alba Parietti rivela che vorrebbe riavere la sua poltrona in prima fila al Festival di Sanremo

Nel pomeriggio di oggi a La Vita in Diretta, Alba Parietti ha commentato la notizia di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025! La presentatrice ha fatto sapere che vorrebbe riavere la sua poltrona in prima fila al Teatro Ariston.

Alba Parietti e la prima fila a Sanremo

È di oggi la notizia che Carlo Conti sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 e 2026! Una notizia che in tanti si aspettavano, nonostante le smentite delle scorse settimane. Ora è ufficiale e già si vocifera chi potrebbe affiancarlo. Di questo se n’è parlato oggi a La Vita in Diretta, dove tra gli ospiti di Alberto Matano abbiamo visto Alba Parietti.

E proprio lei ha sempre avuto il posto in prima fila nelle cinque serate della kermesse canora più attesa dell’anno. Nell’edizione del 2024 però la conduttrice non ha presenziato e la sua assenza, annunciata sui social (sebbene non si conoscano i motivi), ha fatto molto rumore! Per questo Matano incuriosito, rivolgendosi ad Alba Parietti oggi a La Vita in Diretta ha introdotto l’argomento:

“Alba ti candidi e vuoi andare in gara quest’anno?”, ha chiesto divertito Alberto Matano, che non è proprio riuscito a trattenere la risata. Alba Parietti, scherzosa anche lei, ha precisato che in realtà il suo obiettivo per il prossimo Festival di Sanremo sarebbe un altro: riavere la sua poltrona in prima fila al Teatro Ariston!

Con una battuta spiritosa infatti la conduttrice televisiva ha dichiarato nel programma di Rai 1: “No, io mi aspetto di riavere la mia poltrona, che mi è stata…. rubata. Appello? No, non c’è bisogno. Torna da me di default, da sola. Torna Conti e torna questa. Io massimo massimo seconda, ma in prima….”, ha concluso Alba Parietti con il sorriso sulle labbra e una risatina!

C’è da dire che anche il pubblico si aspetta di rivedere nuovamente Alba Parietti sulla sua poltroncina rossa a Sanremo 2025.