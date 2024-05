Conti, prime parole su Sanremo 2025 e smentita: “Pieraccioni e Panariello non ci saranno”

Sanremo

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Sanremo 2025

Arrivano le prime parole di Carlo Conti su Sanremo 2025. Il presentatore e direttore artistico ha già fatto una smentita, circolata recentemente online, sulla presenza fissa di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: “Facciamo troppe cose insieme!”.

Sanremo 2025, le prime parole di Carlo Conti

Questa mattinata del 22 maggio si è aperta con una notizia attesissima: l’annuncio del direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025! Sarà Carlo Conti a guidare per i prossimi due anni la manifestazione canora più attesa dell’anno. La notizia è giunta non solo dall’AD Roberto Sergio e dal comunicato Rai, ma dallo stesso presentatore in collegamento al TG1 delle 08:00.

“È già iniziato il tamtam. Avete lanciato questa notizia e mi sta squillando continuamente il telefono. Mi fa molto piacere”, ha detto divertito Carlo Conti questa mattina dopo l’annuncio del suo arrivo a Sanremo 2025. Il presentatore ha ricordato che tornerà sul palco del Teatro Ariston 7 anni dopo l’ultima volta. E lo farà con una promessa:

“Portare avanti il lavoro fatto, che è stato poi proseguito dalle due edizioni di Claudio Baglioni e dalle cinque grandissime di Amadeus. Quindi la musica come sempre protagonista. La musica attuale e che piace”.

E a proposito di musica, Carlo Conti ha detto di non aver ancora ascoltato nessun brano per Sanremo 2025 e penserà a lavorare da oggi. Per prima cosa si occuperà del regolamento, poi le canzoni delle nuove proposte e dei big e chi sarà con lui sul palco, ospiti compresi. Proprio su questo punto ha di fatto smentito la presenza fissa di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: “Facciamo troppe cose insieme, quasi non li sopporto più”, ha detto scherzoso come suo solito.

L’intenzione è dunque di portare sul palco di Sanremo 2025 un prodotto che piace al pubblico e di continuare la tradizione degli ultimi anni, ricca di successi. Carlo Conti ha raccontato che il primo a scrivergli questa mattina è stato Fiorello che, scherzando, ha spiegato che se fosse stato in onda con Viva Rai 2 questa mattina, si sarebbero divertiti.

Sempre il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 ha spiegato di aver ricevuto tantissimo affetto fin da subito e di esserne felice. Stima che arriva anche da parte della Rai stessa (da parte di tutti gli addetti ai lavori), che gli ha affidato questo importante compito.

Per Carlo Conti questa sarà anche la possibilità di poter festeggiare i suoi primi 40 anni in Rai. Un bel modo di onorare la carriera con il ritorno al timone di Sanremo 2025! Non ci resta che fare i nostri complimenti al conduttore e augurargli il meglio per questo suo nuovo ritorno al Festival!