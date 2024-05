Sanremo

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Annalisa Sanremo 2025

Stando alle recenti indiscrezioni, Annalisa potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione di Sanremo 2025.

I rumor su Annalisa

Prosegue inarrestabile la scalata di Annalisa al successo. Sappiamo bene ormai che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è di certo una delle artiste del momento e da mesi non si parla altro che di lei. Solo di recente come è noto la Scarrone ha partecipato al Festival di Sanremo con la sua Sinceramente, che è già una hit. In seguito la cantante ha dato il via al suo primo tour di palasport, che ha registrato 10 sold out su 10. Poche ore fa come se non bastasse si è tenuto l’ultimo dei due concerti evento all’Arena di Verona, che hanno avuto un enorme successo. Oggi intanto è arrivata un’indiscrezione che ha riportato la Scarrone al centro dell’attenzione mediatica.

Solo questa mattina è stato annunciato che Carlo Conti vestirà il ruolo di conduttore e di direttore artistico di Sanremo 2025 e 2026 e ovviamente la notizia ha fatto il giro del web. Il presentatore ha però già annunciato che al suo fianco non ci saranno gli amici di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni e dunque in queste ore sono già partiti i toto nomi sui possibili co-conduttori.

A lanciare un’indiscrezione bomba però è stato il settimanale DiPiù. Secondo la rivista infatti ad affiancare Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 potrebbe esserci proprio Annalisa. Questo quanto si legge in merito: “In molti in Rai puntano su di lei per la condizione del prossimo Festival perché conosce bene la macchina sanremese”.

Attualmente però è ancora troppo presto per capire cosa potrebbe accadere e chi affiancherà Conti alla conduzione. Di certo il nome della Scarrone porterebbe al Festival grande lustro e sono già in molti a sperare di rivedere la cantante sul palco dell’Ariston, stavolta però in una veste del tutto nuova.