UFFICIALE! Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025

Sanremo

Andrea Sanna | 22 Maggio 2024

Sanremo 2025

A Sanremo 2025 ( e 2026) nel ruolo di conduttore e direttore artistico di Sanremo ci sarà Carlo Conti. L’ufficialità questa mattina con il TG1 delle 08:00. Tutti i dettagli.

Sanremo 2025, scelto Carlo Conti: è UFFICIALE!

In Rai ultimamente c’è un grande vociferare dopo l’addio di Amadeus e la pausa di Fiorello dalla TV (con la scelta di chiudere Viva Rai 2). Tanta l’attesa però anche sul futuro di Sanremo 2025 e il suo direttore artistico e conduttore. Finalmente ci siamo! A guidare la kermesse canora, dopo tanti rumor (e smentite), sarà Carlo Conti!

La notizia è arrivata questa mattina al TG1 con l’edizione delle 08:00. Per i prossimi due anni, dunque Sanremo 2025 e 2026, vedremo Carlo Conti alla conduzione. È stato lui stesso a rendere nota l’ufficialità con l’ospitata. Un’eredità importante visto il successo ottenuto da Amadeus in queste edizioni.

Ma non solo perché a intervenire con un post sui social è stato anche l’AD Roberto Sergio. Poi un comunicato da parte della Rai che attesta, per l’appunto, il ritorno di Carlo Conti a Sanremo 2025 come conduttore e direttore artistico:

“Come annunciato al Tg1 sarà Carlo Conti il nuovo Direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo”.

Come si attesta dal comunicato, per lo stesso Carlo Conti non si tratta di un semplice ritorno al Festival di Sanremo 2025, ma di una vera e propria sfida. Il suo obiettivo è quello di promuovere e valorizzare le nuove tendenze, esattamente come accaduto nelle tre precedenti edizioni (dal 2014 al 2026) di successo.

L’intenzione è quella di lanciare nuovi protagonisti della musica italiana, ancora una volta e seguire dunque anche il lavoro in qualche modo portato avanti da lui in passato e proseguito da Amadeus. Carlo Conti è già al lavoro per Sanremo 2025 e promette già tante sorprese e novità!

Non ci resta che fare il nostro più caloroso in bocca al lupo al nuovo direttore artistico e conduttore, Carlo Conti per il prossimo Sanremo 2025!