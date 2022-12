NEWS

Nicolò Figini | 7 Dicembre 2022

La serie TV sulla famiglia di Albano Carrisi

Un paio di mesi fa abbiamo visto Loredana Lecciso ospite di Mara Venier a Domenica In. Qui ha parlato della sua carriera ma anche della famiglia, compreso Albano. A un certo punto ha nominato anche Romina Power, ma la conduttrice l’ha subito bloccata perché ha rivelato che la cantante aveva diffidato la trasmissione da fare il suo nome: “Non nominiamo perché ci querelano. E non dobbiamo nominare niente… No, no, non si nomina proprio. Per adesso. Poi vediamo nel corso dell’intervista cosa succede. Però per adesso preferisco non nominare Romina perché Romina… Io ho ricevuto, posso dirlo pubblicamente, siamo stati diffidati da fare il nome di Romina“.

Per quanto riguarda la famiglia dell’artista pugliese, però, ci sono grandi novità in vista. Chissà se in questo nuovo progetto verrà menzionata anche Romina. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, è in lavorazione una serie TV sulla famiglia Carrisi. Ad annunciarlo è Jasmine Carrisi. Ecco che cosa si legge sul portale:

“Le riprese inizieranno a breve: “Non posso spoilerare molto, è un progetto importante”, ha detto Jasmine Carrisi a Chi spiegando che sarà in qualche modo protagonista. Ovviamente con mamma e papà al seguito. Dove andrà in onda? Ve lo sveliamo noi: il progetto è destinato al gruppo Discovery, per essere più precisi su Real Time“.

Il canale che sembrerebbe essere stato scelto, come leggiamo qui sopra, è quello di Real Time. Di conseguenza possiamo pensare che nessuno di loro reciterà ma si tratterà di una specie di reality o comunque docu-serie in cui vedremo la vita quotidiana di Albano Carrisi e della sua famiglia al completo. Per il momento i dettagli non sono ancora molti. Dovremo quindi attendere ancora un po’ di tempo. Noi vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.