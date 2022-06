1 Albe nel cast di Tu si que vales?

Che cosa c’entra Albe di Amici 21 con Tu si que vales? Andiamo con ordine e cerchiamo di capire i vari passaggi della storia. Qualche tempo fa Dagospia aveva parlato di una novità per Belen Rodriguez che, però, non avrebbe comportato nessun cambiamento nel percorso a Tu si que vales:

“Molto più di una voce, lontani però dalle certezze. Il colpo a sorpresa del gruppo Discovery per la prossima stagione avrebbe un nome e cognome: Belen Rodriguez. A Milano gira voce che l’emittente avrebbe messo gli occhi su di lei, i primi incontri, l’esistenza di una trattativa e un progetto sul tavolo top secret

Attenzione! Nessun passaggio in esclusiva e nessun addio a Mediaset. La showgirl argentina continuerà a collaborare con il Biscione dove risulta riconfermata alla guida di “Tú sí que vales” e, dopo la buona prova, anche a “Le Iene”. Si concretizzerà anche il nuovo progetto con Discovery? Lo scopriremo tra qualche settimana“.

Secondo quanto riporta, però un’indiscrezione di Amedeo Venza, pare che Albe entrerà nel cast di Tu si que vales e altri andranno verso nuovi progetti. Si legge sulla sua pagina Instagram: “Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete. In arrivo il cantante dell’ultima edizione di Amici. Il ragazzo da quanto si apprendere non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale. Così si è pensato a un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari“.

Ma sarà davvero così? il cantante, al momento, sembra essere molto impegnato con il tour degli Instore e ha firmato un contratto con la casa discografica Warner. Vedremo che cosa gli riserverà il futuro. Andiamo, però, adesso alla scoperta di tante altre news che riguardano l’ex cantante di Amici 21. Andiamo a vedere che cosa ha raccontato in alcune interviste passate…