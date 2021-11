La dedica di Albe a Serena ad Amici 21

Nel pomeriggio di oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Anche in questo appuntamento abbiamo assistito alla gara di cover per i cantanti, giudicata da J-Ax. Il secondo a esibirsi è stato Albe, il quale ha scelto di interpretare “La mia signorina” di Neffa. Prima di cantare, però, Maria ha letto due righe scritte dal cantante, il quale spiegava cos’è per lui la felicità come richiesto dalla produzione:

“Non sono capace di descriverla, ma riconosco la possibilità di poterla ricercare. Tra l’altro proprio pochi giorni fa neanche a farlo apposta mi è capitato di piangere di felicità. Vera e pura felicità”, ha spiegato Albe.

Poco dopo il cantante ha annunciato il brano da cantare e tutti ci hanno ovviamente visto un chiaro riferimento alla ballerina Serena. I due in questi giorni si sono finalmente dichiarati e ora formano la prima coppia di questa edizione del talent show. Albe ha portato a casa una bella esibizione che gli è valsa non solo tanti sorrisi da parte di Serena, ma anche un bel 7,5 da parte di J-Ax. Il rapper ha molto apprezzato la sua performance e gli ha fatto tanti complimenti.

L’esibizione è stata condita anche da un simpatico siparietto tra Albe e la maestra Alessandra Celentano. L’allievo, infatti, portava con sé un tulipano che ha deciso di consegnare proprio all’insegnante. Poco dopo ha spiegato che l’ha fatto per ‘addolcirla’ un pochino, dato che è sempre molto severa. Il momento ha fatto sorridere tutti!

“Ho dato il fiore alla Celentano, così magari si addolcisce un po’”, ha detto scherzando Albe.

Così Albe ha fatto una nuova dedica a Serena, emozionando i fan della coppia felici di vederli finalmente insieme. Momento di questo pomeridiano di Amici 21 che va ad aggiungersi al simpatico siparietto tra Marcello Sacchetta (giudice di una sfida) e la fidanzata e ballerina Giulia Pauselli.

