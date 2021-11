Le dichiarazioni per Giulia Pauselli

Nel corso della puntata di Amici 21 del 14 novembre 2021 abbiamo visto Marcello Sacchetta tornare nello show per giudicare una sfida. Guido, infatti, l’allievo della maestra Celentano, ha dovuto gareggiare contro un ragazzo esterno. Tuttavia l’ex professionista del talent di Canale 5 ha reputato che lo studente si meritasse di rimanere all’interno del programma. Una volta terminato questo momento, ad ogni modo, Maria lo ha fatto rimanere ancora un po’ in studio. Ecco, quindi, entrare la fidanzata Giulia Pauselli.

Dallo studio sono stati fatti cadere dei palloncini con all’interno dei messaggi scritti dagli studenti. Due di questi erano dedicati proprio alla danzatrice. Le note erano anonime e sono state scritte in occasione di un gioco, fatto in settimana, in cui tutti erano chiamati a scrivere la loro verità, ovvero il proprio pensiero, su altre persone interne alla trasmissione. Maria De Filippi ha rivelato che sa chi ha scritto determinate cose, ma non ha fatto nomi.

Marcello, quindi, ha scoppiato il primo palloncino, caduto davanti ai suoi piedi, e ha letto: “Hai i dorsali più belli di tutta Italia“. Alessandra Celentano dice che potrebbe averla scritta chiunque, anche una ragazza. Nel secondo biglietto, invece, ha letto: ” Il mio premio Marlù sarebbe andare a cena insieme a te“. Marcello ha subito detto che se questa persona volesse davvero cenare con Giulia Pauselli dovrebbe andare anche lui, solo loro due non si potrebbe fare. Ovviamente il tutto con un grande sorriso sul volto.

Il tutto ha avuto fine con un grande sorriso. Alla fine di questo momento anche LDA ne ha letto uno, non molto carino in questo caso: “A volte penso sia falso. A volte quando parla con qualcuno dice cose che non pensa“. Chissà chi lo avrà scritto. Per rivedere il momento potrete accedere a WittyTV.

