È finita tra Albe e Serena? Un video di un amico di lui sembra averlo confermato

NEWS

Debora Parigi | 12 Novembre 2022

GF Vip 7

Un video in cui Antonino e Alberto parlando ha fatto infuriare i fan di Oriana che accusano i due di prenderla in giro.

Gli spagnoli ce l’hanno con Antonino per via di Oriana

Molti utenti spagnoli stanno guardando con interesse il nostro GF Vip 7e il motivo è l’entrata nella Casa di Oriana Marzoli. Di origine venezuelana, è comunque famosissima in Spagna per via delle sue partecipazioni a tantissimi programmi televisivi iberici e anche per le sue storie d’amore. E a proposito di storia d’amore, pare che nel reality ci sia dell’interesse per Antonino Spinalbese.

Proprio nella puntata di giovedì, Oriana non si è peritata nel dire che un interesse per l’ex di Belen Rodriguez c’è. Ovviamente non si può parlare di sentimento perché si conoscono da poco. E questo ha fatto scattare un po’ di gelosia da parte di Giaele. Ma adesso questo presunto flirt ha trovato la reazione dei fan spagnoli che difendono tantissimo la Marzoli e vanno contro il noto hairstylist. Cosa è successo per far scatenare questa polemica?

In pratica su Twitter sta girando un video in cui Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis parlano di Oriana. Non si capisce molto bene quale sia l’argomento principale, ma il pubblico ha capito che da parte di Antonino non ci sarebbe interesse serio nei confronti di lei come in tanti pensano. Ecco il video del dialogo:

Alberto: “comunque con Oriana la direzione di cui parlavo era giusta capito? Devi starmi lì”

Antonino: “ma non puoi farlo con quelli con cui vuoi bene,con quelli a cui tieni”



Tanto per chiarire la situazione! 🤣🤣

Altro che interesse!#gfvip#GrandeFratelloVip#spina#thepisispic.twitter.com/OV2YqSnaXm — Ana (@Ana__15) November 12, 2022

Questa frase ha scatenato i fan spagnoli che su Twitter hanno retwittato il video e hanno scritto di come Antonino e Alberto fossero le persone più false dentro la Casa. Li hanno quindi accusati, specialmente Spinalbese, di prendere in giro Oriana a livello sentimentale. Se così fosse, bisogna anche capire quanto la Marzoli sia effettivamente interessata ad una storia con lui.