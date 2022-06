Albe inizia il suo primo tour in giro per l’Italia: tutte le date dell’instore

1 Le date dell’instore di Albe

il 17 giugno esce il primo EP di Albe, uno dei finalisti di Amici 21. Targato Warner, l’album si intitola Albe e contiene i suoi brani usciti durante il programma, ma probabilmente anche qualcosa di nuovo (o che ha relizzato prima di partecipare al talent). Per ora i titoli sono un mistero, dato che la tracklist non è stata resa nota.

Ma con l’uscita dell’EP inizia per il cantautore anche il primo tour in giro per l’Italia, i famosi instore. Si tratta di un’occasione per tutti i fan di incontrare Albe, farsi autografare i cd e scattare anche delle foto. Ad annunciare queste date è stato proprio lui oggi pomeriggio alle 14, rivelando i luoghi e gli orari per incontrarlo.

Ecco quando e dove potete incontrare Albe:

17 giugno : Milano – Mondadori – ore 15.00

: Milano – Mondadori – ore 15.00 17 giugno : Roncadelle (BS) – CC Elnos Shopping – ore 18.30

: Roncadelle (BS) – CC Elnos Shopping – ore 18.30 18 giugno : Pinarella di Cervia (RM) – Arena Pinarella Summer Social Time – ore 21.00

: Pinarella di Cervia (RM) – Arena Pinarella Summer Social Time – ore 21.00 19 giugno : Roma Fiumicino – CC Parco Commerciale Da Vinci – ore 17.30

: Roma Fiumicino – CC Parco Commerciale Da Vinci – ore 17.30 20 giugno : Firenze – Galleria del Disco c/o Caffè Letterario – ore 16.00

: Firenze – Galleria del Disco c/o Caffè Letterario – ore 16.00 20 giugno : Lucca – Sky Stone & Songs – ore 18.30

: Lucca – Sky Stone & Songs – ore 18.30 21 giugno : Frosinone – Mondadori Bookstore – ore 17.00

: Frosinone – Mondadori Bookstore – ore 17.00 22 giugno : Pontecagnano Salerno – CC Maximall – ore 17.30

: Pontecagnano Salerno – CC Maximall – ore 17.30 23 giugno : Quarto (NA) – CC Quarto Nuovo – ore 18.00

: Quarto (NA) – CC Quarto Nuovo – ore 18.00 24 giugno : Busnago (MB) – CC Globo – ore 17.00

: Busnago (MB) – CC Globo – ore 17.00 25 giugno : Piove di Sacco (PD) – CC Piazza Grande – ore 17.00

: Piove di Sacco (PD) – CC Piazza Grande – ore 17.00 1 luglio: Chieti – CC Centro D’Abruzzo – ore 17.00

Come si legge dal post su profilo Instagram, il cantante ha detto che verranno anche aggiunte delle date.

In attesa di partire per questo tour e conoscere i fan, Albe ha passato molto tempo con la sua famiglia. E le cose con Serena come vanno? Ecco com’è oggi la coppia…