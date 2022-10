1 Le parole di Alberto De Pisis

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Alberto De Pisis. Come sappiamo in queste settimane si è già parlato dell’ex compagno di Taylor Mega, per via dell’interesse del Vippone per Edoardo Donnamaria. Alberto ha infatti ammesso di avere un’attrazione per il celebre volto di Forum. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Edoardo non è un ragazzo particolarmente bello per me e non rientra nei miei canoni. È un ragazzo, ma è un bambino, perché lo è e ha degli atteggiamenti infantili, però forse perché mi è mancata tanto la dolcezza in lui la ritrovo tanto. Se è interessato anche agli uomini? No, non ne abbiamo parlato perché non sto lì a fare le interviste. Nessun momento di condivisione sotto questo punto di vista, non mi va di averlo ancora anche perché qualora dovesse esserci non sarebbe di certo qui”.

In queste ore come se non bastasse Alberto De Pisis stava chiacchierando con Carolina Marconi, quando a un tratto ha fatto una confessione inedita sul suo passato. I due concorrenti del GF Vip 7 stavano parlando del tumore dell’ex gieffina, e proprio il Vippone ha fatto intendere di essere stato malato anche lui alcuni anni fa. Alberto ha infatti ammesso di essersi sottoposto a sua volta a un ciclo di chemioterapie, durato ben 8 mesi. A quel punto Carolina ha affermato: “Tu mi capisci, siamo due guerrieri”.

C:"Tu mi capisci, quando mi ha detto quella cosa lì guarda"

C: noi due siamo dei guerrieri #ThePisis #GFvip

❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 pic.twitter.com/ETKMhuOCcz — giuda (@sailorsartvrn) October 10, 2022

Nel mentre qualche giorno fa Alberto ha svelato ad Antonella Fiordelisi quello che gli avrebbe chiesto Edoardo Donnamaria in gran segreto. Ma non solo. I due infatti hanno anche avuto modo di avere un confronto di chiarimento. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.