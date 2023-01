NEWS

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2023

Lo scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma

Questa sera al Grande Fratello Vip c’è stato un attesissimo confronto tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Quest’ultima si è ritirata qualche puntata fa per motivi di salute e una volta uscita ha avuto modo di vedere dei filmati che non ha per niente gradito.

Così a Patrizia Rossetti è stata concessa la possibilità di potersi confrontarsi con la coinquilina e dirle quel che pensa. In poche parole la conduttrice si è detta un po’ delusa da Wilma Goich per svariati motivi:

“Sono venuta da amica, perché sai che l’amicizia per me è importante e non pensavo di farmene al GF, qualcuno è fuori e qualcuno dentro ancora. Quando tu hai detto se avresti scelto me o Daniele hai detto me. Mi si è allargato il cuore e pensavo di aver trovato un’amica. Ma ho sentito e visto delle cose che mi hanno delusa. Ho pregi e difetti ma ti ho detto le cose in faccia. Hai detto delle cose non belle su di me, che ho problemi, che ce l’ho con il mondo intero, ma non è così”.

Ha esordito Patrizia Rossetti che ha poi aggiunto, riferendo alcune delle cose che non ha apprezzato: “Tu anziché andare da certe persone e dire queste cose sciocche, avresti fatto altro non mi sarei fatta tutti sti nemici. Avresti dovuto dirmi che avevo sbagliato. Invece mi davi il bacino e sparlavi con gli altri di me. Ti ho coccolata e difesa, quando ti trovavo la mattina a sistemare mi sentivo in colpa per non essermi alzata prima”.

E ancora Patrizia Rossetti ha detto: “Tra le due a brontolare sei sempre stata più tu. Mi hai detto che non parlavi di me alle altre persona e lo fai. Qui al GF si può bluffare per arrivare all’obiettivo ci vuole lealtà e rispetto che non hai avuto. Hai fatto commenti da viperina. Alcuni in Casa hanno parlato tranquillamente con me. Tu lo continui a fare con tutti. Parli delle altre ma non lo fai in faccia. L’hai fatto non Nikita e non solo. Una cosa è certa, che tra le due la vincente non sei tu”.

Patrizia rientra in casa come "amica" per parlare con Wilma… ma, ora che la sua avventura al #GFVIP è finita, ha avuto modo di ascoltare alcune cose dette alle sue spalle sulle quali vorrebbe ritornare. pic.twitter.com/gr70tgAPWy — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2023

Wilma Goich ha ascoltato le parole di Patrizia Rossetti ma, fin da subito si è detta in totale disaccordo: “Se non ho detto certe cose è perché non è facile parlare con te. Hai un modo di fare che io non ho. Due cose non le dimentico. Hai detto che non vedevi l’ora che uscissi e andassi a cag***. Io non ho detto cose a tutti. Quando Attilio mi ha detto che non era possibile parlare. Hai parlato fino adesso e mi interrompi. A Nikita ho detto quello che penso e agli altri pure”.

Infine Patrizia Rossetti alla domanda di Alfonso Signorini ha detto di non sapere ancora di avere un’amica. Mentre Wilma Goich la reputa ancora una persona a lei vicina. Uno scontro che potrebbe lasciare degli strascichi e nel post puntata non mancheranno reazioni.