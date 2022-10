1 Le accuse di Alberto De Pisis a Daniele Dal Moro

La giornata domenicale dedicata al barbecue domenicale, si è infiammata con una lite tra Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro. Tra i due vipponi ci sono stati degli attimi di tensione, dove non sono mancate anche delle accuse reciproche. Ma cosa ha scatenato la discussione?

Mentre si trovavano tutti in giardino, Charlie Gnocchi ha chiesto aiuto agli altri vipponi per sistemare tutto, dato il gran caos e disordine dovuto alla grigliata del pranzo. Alberto De Pisis, senza troppi peli sulla lingua, ha rifiutato l’invito e ha suggerito al coinquilino di chiedere a coloro che sono stati meno collaborativi durante la preparazione del barbecue. Una frecciatina che ha toccato Daniele Dal Moro, il quale si è subito sentito chiamato in causa.

Rientrati in cucina, Daniele Dal Moro si è molto infastidito da questo detto poco prima da Alberto De Pisis e non si trova per niente d’accordo al suo rimprovero. Non pensa che da parte sua ci sia stata una mancata collaborazione. Il veronese si reputa un ragazzo educata, che mette sempre in ordine e lava tutto ciò che usa in Casa e dunque non apprezza quello che gli è stato detto. Non ama il fatto che gli vengano lanciate determinate accuse.

Alberto De Pisis ha trovato eccessiva la reazione di Daniele Dal Moro, a detta sua molto aggressivo. Gli ha fatto notare che non è la prima volta che manifesta questo atteggiamento. Dalla sua Alberto ha detto di aver parlato in generale e di non essersi rivolto a qualcuno in particolare. Secondo lui va contestualizzato rispetto alla grigliata. Il faccia a faccia tra i due è proseguito…