1 Le parole di Alberto Matano

Uno dei conduttori più amati del momento è senza dubbio Alberto Matano. Da anni il celebre volto de La Vita In Diretta è infatti nel cuore del grande pubblico e ha conquistato i telespettatori con la sua professionalità e il suo carisma. Il giornalista a oggi è anche un vero e proprio sex symbol, e solo qualche settimana fa, dopo lo stop del DDL Zan in Senato, ha deciso di fare coming out per la prima volta. Adesso Matano, nel corso di una bellissima intervista per 7, inserto de Il Corriere della Sera, ha parlato del perché ha deciso di rivelare la sua omosessualità, menzionando anche gli atti di bullismo subiti. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte. Cosa ho provato sulla mia pelle? Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto”.

Ma non solo. Alberto Matano infatti per la prima volta ha anche parlato del suo compagno, la cui identità resta segreta, e dell’ipotesi del matrimonio:

“Perché non ho mai parlato finora della mia vita sentimentale? Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Si, vorrei sposarmi e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli…”.

Non è finita. Alberto Matano ha anche parlato della sua famiglia, e dell’ipotesi di condurre in futuro il Festival di Sanremo.