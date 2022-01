La smentita di Alberto Matano e la replica di Simona Branchetti

Ci sono delle novità riguardo l’incomprensione avuta qualche giorno fa tra Alberto Matano e Simona Branchetti, poiché il conduttore è intervenuto ancora sulla questione. Tutto ha avuto inizio mercoledì durante la puntata de La Vita in Diretta, quando in contemporanea stava andando in onda anche Pomeriggio 5 News. Mentre il presentatore di Rai 1 si trovava in collegamento con un suo ospite, poco dopo è stato costretto a tornare in studio per poi sfogarsi in un secondo momento quando ha scoperto che l’intervistato si trovava a parlare con la concorrenza.

Simona Branchetti prima a TV Blog, poi sui social aveva chiarito la sua posizione e a seguire, il giorno successivo, ha raccontato a Pomeriggio 5 News di aver ricevuto una telefonata da Alberto Matano e aver chiarito con lui l’inconveniente. Il conduttore de La Vita in Diretta, però, durante la puntata di TV Talk dell’8 gennaio ha dato una versione dei fatti differente:

“Direi che l’altro giorno mi sono spiegato benissimo. Quindi devo dire che non ho nulla da chiarire, dico la verità e l’ho detta in diretta. Io ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Confermo che non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti”, ha detto Alberto Matano.

“Avevamo un appuntamento preciso. La trasmissione di Canale 5 è entrata di fatto nella mia diretta, ho dovuto dirlo. Poi l’ospite era su Canale 5. Bastava aspettare che finissimo il collegamento per intervistare l’ospite? Io avrei fatto così”. E ancora Alberto Matano: “Detto questo noi abbiamo un rapporto concorrenziale con il programma della rete commerciale ma i rapporti sono sempre stati di grande rispetto, di concorrenza ma competizione sana. Quello che è accaduto mi spiace, perché poteva essere gestito in un altro modo e mi pare evidente”.

Queste le parole di Alberto Matano raccolte da Biccy. Parole che hanno portato la pronta replica da parte di Simona Branchetti su Instagram…

A distanza di giorni si torna dunque a parlare del dibattito a distanza tra Alberto Matano e Simona Branchetti. Noi di Novella2000.it siamo sempre a disposizione di entrambi semmai volessero chiarire la propria posizione.

