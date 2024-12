Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni sulla quattordicesima puntata di Bake Off Italia 12, la semifinal, e quindi chi andrà in finale

Siamo alla semifinale di Bake Off Italia 12 e quindi alle anticipazioni della quattordicesima puntata. I concorrenti rimasti sono cinque, ma solo quattro di loro avranno l’accesso alla finale. Vediamo quindi cosa accadrà nella prossima puntata.

Le anticipazioni della quattordicesima puntata di Bake Off Italia 12

Si sta davvero per concludere l’edizione 2024 di Bake Off Italia. E infatti vedremo in onda la semifinale. Sono arrivati a questo punto tutti e cinque i concorrenti, ma per l’accesso alla finale gli ostacoli saranno più grandi e uno di loro vedrà il sogno svanire davvero per un pelo.

Arriviamo quindi alle anticipazioni della quattordicesima puntata di Bake Off Italia 12 dedicata alle qualità che un pasticcere deve avere per la finale. I posti per la finale saranno in totale 4 e per ogni prova uno dei concorrenti avrà l’accesso. Al termine delle tre prove i due rimasti saranno a rischio e il peggiore della puntata sarà eliminato.

La prima prova, quella creativa, sarà dedicata alla visione quindi gli aspiranti pasticceri dovranno preparare un dolce al piatto. Dovranno quindi rivisitare una torta della tradizione. Federica, che ha il grembiule blu, avrà l’aiuto di Tommaso per progettare il dolce. Alla fine di questa prova il primo golden ticket andrà a Federica che sarà quindi la prima finalista di questa edizione del programma.

Nella seconda prova, quella tecnica, i concorrenti dovranno fare una torta moderna. Dopo l’assaggio dei giudici, al quarto posto finirà Domenica e al terzo Liza. Rimarrano quindi Claudio e Giulia. Tra i due sarà Giulia la seconda finalista.

Concludiamo le anticipazioni della quattordicesima puntata di Bake Off Italia 12 con la terza prova, quella a sorpresa, in cui i tre aspiranti pasticceri rimasti si metteranno alla prova con lo stile. A tal proposito dovranno allestire un banchetto di dolci per un galà. Ogni pasticcere dovrà preparare 5 dolci al bicchiere, 5 mignon e 5 crostatine moderne.Dopo l’assaggio i giudici decideranno che Liza sarà la terza finalista. Tra Domenica e Claudio il quarto finalista sarà Claudio mentre Domenica verrà eliminata a un passo dalla finale.

Quando va in onda la semifinale

Grande attesa per scoprire chi sarà il vincitore di Bake Off Italia 12, ma al momento scopriamo quando andrà in onda la semfinale. A tal proposito, la quattordicesima puntata di Bake Off Italia 12 andrà in onda in chiaro venerdì 6 dicembre alle ore 21.30 su Real Time.

La replica sarà trasmessa il giorno successivo sempre su Real Time. E può anche essere vista in maniera totalmente gratuita in streaming sul sito di Discovery Plus sempre a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Per vedere questa puntata in anteprima basterà avere un abbonamento a Discovery Plus. Vi avvertiamo che la finale, invece, quasi sicuramente non sarà caricata sulla piattaforma streaming la settiman precedente la messa in onda. Ma potrà essere vista direttamente in chiaro.