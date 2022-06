1 Fiori d’arancio per Alberto Matano

Come in molti sapranno alcuni mesi fa, dopo lo stop del DDL Zan in Senato, Alberto Matano ha deciso di fare coming out e di uscire finalmente alla luce del sole. Da quel momento a poco a poco l’amato conduttore ha iniziato a parlare della sua vita privata, ammettendo di avere un compagno. Proprio nel corso di un’intervista per 7, inserito de Il Corriere della Sera, Matano ha svelato perché in passato non ha mai parlato della sua vita privata. Ma non solo. Alberto ha anche per la prima volta menzionato il suo compagno, e ha parlato anche della possibilità del matrimonio. Queste le sue dichiarazioni:

“Perché non ho mai parlato finora della mia vita sentimentale? Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Si, vorrei sposarmi e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta “una certa” per i figli…”.

Adesso è arrivata una bellissima notizia. Nel corso di un’intervista per FQ Magazine, Alberto Matano ha annunciato che a breve sposerà il suo compagno, di cui ha finalmente svelato il nome: Riccardo! I due si uniranno in matrimonio a giugno, e a officiare sarà nientemeno che Mara Venier. Queste le dichiarazioni del conduttore:

“È vero dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese giugno, conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier”.

Non resta che attendere dunque il giorno delle nozze di Alberto Matano e del suo compagno. Nel mentre il conduttore ha anche parlato della possibilità di presentare il Festival di Sanremo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.