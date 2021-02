1 Alda D’Eusanio contro Maria De Filippi

È entrata da pochissimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 5 e già ha fatto parlare molto di sé. Di chi si tratta? Di Alda D’Eusanio. Dopo la parola razzista usata da lei e che ha fatto indignare il web, oggi la conduttrice televisiva è tornata al centro della polemica. E questa volta il motivo è Maria De Filippi.

In un video postato su Twitter, gli utenti hanno notato una grave accusa nei confronti della regina di Mediaset. Alda stava parlando con Dayane Mello e ad un certo punto ha citato Maria De Filippi sul fatto che lei possa stare meglio degli altri. Ma lo ha detto facendo passare il messaggio che non pensa proprio che sia così, perché, a suo dire, lei non vive davvero stando sempre a lavoro.

Nel dettaglio la D’Eusanio ha detto:

Chi è che sta meglio di te? Maria De Filippi? È una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio…”

Poi però la regia ha deciso di abbassare il volume del microfono e quindi non si sente cos’altro abbia detto Alda della De Filippi. Tra l’altro la regia ha poi anche cambiato inquadratura. Ecco il video:

Alda adesso critica anche Maria de Filippi. Come se di motivi per volerla fuori ne avessimo pochi #tzvip #GFvip pic.twitter.com/1drwicLWZa — quellanoemi (@noemiquella) February 2, 2021

Ricordiamo che in realtà Maria De Filippi un figlio ce l’ha, adottato per giunta, e cresciuto con tutto l’amore del mondo e con tanta presenza. Con la frase “non sa cosa è veramente avere un figlio” speriamo che la D’Eusanio non si riferisca proprio al fatto che il figlio è adottato e quindi cambia il valore di essere madre.

Noi ci dissociamo da qualsiasi frase detta dalla conduttrice e riportiamo solo cosa è successo. Inoltre, come sempre, siamo qui per ogni replica anche da parte di Maria De Filippi.