1 L’imitazione di Aldo Montano

Uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 6 è senza alcun dubbio Aldo Montano. Il campione olimpico infatti fin dal primo giorno è stato uno dei principali punti di riferimento per gran parte dei Vipponi, e di certo nelle prossime settimane potrebbe regalarci grandi colpi di scena. Solo qualche giorno fa come ricorderemo Aldo, per motivi istituzionali presi in precedenza, ha dovuto lasciare momentaneamente la casa, e in quell’occasione tutto il gruppo ha sentito la sua mancanza, in particolare Manuel Bortuzzo, col quale è nato un bellissimo legame.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha divertito gli utenti sui social. Come abbiamo visto nel corso della scorsa diretta del Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani ha avuto modo di incontrare nuovamente il suo fidanzato Alessandro, e naturalmente non sono mancate le risate. La showgirl infatti dapprima ha distrutto parte della scenografia della casa, e in seguito, dopo aver visto il suo compagno, per l’emozione ha quasi strappato i capelli da testa a Giucas Casella.

Nella notte così, dopo la fine della diretta, Aldo Montano ha fatto una bellissima imitazione del fidanzato di Francesca Cipriani, che ha fatto divertire l’intero web. In molti infatti hanno trovato l’imitazione del campione olimpico molto simile ad Alessandro. Ecco il video che sta facendo il giro dei social:

Nel mentre pochi giorni fa un ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha parlato proprio di Aldo, affermando di vedere in lui un potenziale vincitore di questa edizione. Rivediamo di chi si tratta e le sue dichiarazioni.