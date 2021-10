La porta rotta da Francesca Cipriani

Questa sera, venerdì 8 ottobre 2021, ha avuto inizio una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In un primo momento abbiamo visto Alfonso Signorini parlare dell’emozionante momento in settimana in cui Manuel Bortuzzo ha camminato, grazie a un tutore, in giro per la Casa per la prima volta. In seguito, poi, abbiamo assistito a un esilarante momento che ha avuto come protagonista Francesca Cipriani.

Il conduttore, infatti, ha annunciato il ritorno del fidanzato della showgirl nel reality, dopo la quasi squalifica della fidanzata dello scorso appuntamento. Non appena ha detto che c’era una sorpresa per lei, la gieffina è scattata in pieni e ha cominciato a correre per la Casa più spiata d’Italia urlando “amore” in continuazione. Ha iniziato a picchiare i pugni su una porta, ma alla fine si è accorta che si trovava nella Stiva. Allora, avvicinandosi alla porta ancora chiusa, ha cominciato a tirare una tavola azzurra appesa alla porta.

Nel video qui sotto, però, vediamo il divertente momento in cui ha strappato questo oggetto rompendo parte della porta. Una volta entrata ha trovato sotto una cloche degli ingredienti per fare una piadina. La showgirl, però, non ha subito fatto caso a questo particolare, ma ha continuato a cercare il compagno chiamandolo a gran voce. Ha anche cercato di aprire un’altra porta, tirandola e facendo versi per lo sforzo. Talmente tanti che Alfonso, a un certo punto ha affermato che sembrava di guardare un film a luci rosse.

Il pubblico, le opinioniste e i concorrenti, per la reazione di Francesca Cipriani sono scoppiati a ridere. Alla fine si è seduta nella stanza e ha cominciato a preparare la piadina per il compagno. Ricordiamo, infine, che il momento intero può essere visto per intero sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per tante altre news.

