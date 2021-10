Dopo aver rotto la porta, la Cipriani quasi strappa i capelli a Giucas Casella (VIDEO)

Francesca Cipriani tira i capelli a Giucas Casella

Oggi Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip è una vera e propria combinaguai. All’inizio della puntata ha rotto una porta convinta di poter incontrare il suo fidanzato Alessandro. Adesso si è resa protagonista di un siparietto con Giucas Casella.

La Cipriani è riuscita finalmente ad incontrare il fidanzato, da dietro un vetro. I due hanno parlato, si sono dati baci attraverso il vetro e lei con difficoltà si è staccata. Alla fine gli altri coinquilini sono riusciti a trascinarla via. Ma nella foga dell’evento, è rimasta impigliata nei capelli di Giucas.

Francesca non se n’è accorta e continuava a saltare e tirare, mentre Giucas era palesemente in difficoltà sentendo male. Per poco non gli ha staccato una ciocca di capelli. La scena è stata davvero esilarante.

Francesca Cipriani strappa i capelli a Giucas #GFVIP pic.twitter.com/8Eg27bb74i — spettacolinews (@Spettacolinews_) October 8, 2021

Insomma, la Cipriani ne combina ogni giorno una nuova. Povero Giucas!

