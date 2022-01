1 Aldo Montano attacca Katia Ricciarelli

Nella Casa del Grande Fratello Vip Aldo Montano ha sempre espresso i suoi pensieri, seppur in modo sempre molto pacato e tranquillo. Una volta uscito dal programma, per sua stessa scelta, ha continuato comunque a seguire da vicino le vicende dei suoi ex compagni d’avventura e non ha mai mancato occasione di esprimere un giudizio.

L’ha fatto anche durante una diretta Instagram dove ha avuto modo di esprimere un suo parere riguardo l’acceso diverbio e le dure parole che ci sono state tra Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassié nelle scorse settimane. Il campione olimpico si è schierato dalla parte della giovane Princess, attaccando di fatto la cantante lirica. Sebbene sia amico con Katia da tanti anni, Aldo Montano non sembra aver apprezzato troppo i suoi modi di fare. Ecco le sue parole gentilmente raccolte da Blog Tivvù:

“Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Io Lulù l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile. Se è arrivata a mancare di rispetto forse è… non giriamoci intorno. Il fatto scatenante è stato quello. Lulù si è sempre comportata benissimo in questi tre mesi. Sopra le righe, ma perché lo è lei. È divertente anche così. È fuori e nel suo essere fuori è una persona meravigliosa dotata di grande sensibilità, grande sensibilità. Sono stanchi, dopo quattro mesi è troppo, per alcune persone è troppo”.

Dunque una forte presa di posizione quella di Aldo Montano. Lo schermidore ha ribadito il suo pensiero difendendo Lulù e attaccando il comportamento di Katia Ricciarelli. Che ne pensate? Chissà come reagirà la sua amica Katia quando scoprirà tutto questo. Ricordiamo che i due hanno stretto un forte legame dai tempi del reality La Fattoria, dove hanno partecipato entrambi come concorrenti.

