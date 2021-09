Lorella Cuccarini su Beyoncé: ‘L’ho ispirata”

Fin da bambina Lorella Cuccarini sognava di far parte del mondo dello spettacolo e da bambina improvvisava balletti davanti allo specchio. Ora che quel desiderio è riuscita a concretizzarlo, guarda al passato con il sorriso. In un’intervista rilasciata a Il Corriere, come raccolto da Huffingtonpost.it, l’amata showgirl italiana ha ricordato quei tempi:

“Mamma sarta, mi ha cresciuta lei, con tanti sacrifici, dopo la separazione da papà. Due fratelli molto più grandi: ancora oggi, a 56 anni, sono la piccola di casa che deve essere protetta. A tre, allo specchio emulavo i balletti dei varietà tv”.

Con grande tenacia e determinazione Lorella Cuccarini è riuscita ad arrivare in alto. Talmente in alto da essere uno dei volti dello spettacolo del nostro Paese tra i più apprezzati e conosciuti, primeggiando anche in programmi come Fantastico. In tanti si sono ispirati a lei e tra essi pare ci sarebbe anche la cantante Beyoncé, che ne avrebbe copiato una coreografia sottolineando quanto la ballerina fosse un genio.

Un episodio che per l’occasione Il Corriere ha deciso di affrontare insieme a Lorella Cuccarini: «Beyoncè, che le ha copiato una coreografia al Billboard Music Awards 2011, ha detto che lei è un genio.», si legge sul sito del quotidiano. Affermazioni che ovviamente hanno reso orgogliosa l’insegnante, che ha commentato:

«È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l’oceano. Devo ringraziare Antonella, la truccatrice che gliela fece vedere su Youtube».

Ha detto Lorella Cuccarini. E voi conoscevate questa curiosità?

La showgirl presto la rivedremo nuovamente in TV. Come confermato da lei stessa, infatti, è stata fortemente voluta da Maria De Filippi ad Amici 21, per il secondo anno consecutivo. Stavolta, però, cambierà il suo ruolo. Dopo averla vista nella categoria ballo, in questa edizione sarà docente di canto. Ricordiamo, tra l’altro, che il talent prenderà il via il 18 settembre su Canale 5.

Novella 2000 © riproduzione riservata.