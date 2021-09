1 Le lacrime di Andrea Nicole Conte

Protagonista assoluta della nuova edizione di Uomini e Donne è Andrea Nicole Conte. Come sappiamo la tronista del dating show di Maria De Filippi ha ufficialmente dato il via al suo percorso, e non mancano già grandi emozioni. Al momento Andrea Nicole sta conoscendo Ciprian, e sembrerebbe che tutto proceda a meraviglia tra i due. Ciò nonostante durante la scorsa puntata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il corteggiatore infatti ha ammesso che, in caso in cui ci fosse l’opportunità, sarebbe disposto a uscire anche con Roberta Giusti, che nel mentre però si è dichiarata non interessata a lui. A quel punto in studio in molti hanno criticato Ciprian, e qualcuno ha insinuato nella Conte il timore che i suoi corteggiatori potessero prenderla in giro e che potessero non essere realmente interessarti a lei.

A quel punto dopo la registrazione Andrea Nicole Conte è scoppiata in lacrime e si è sfogata con la redazione. Queste le dichiarazioni della tronista di Uomini e Donne, che ha svelato i suoi timori e le sue paure (QUI per il video):

“Questa cosa mi ha un po’ buttata giù perché mi sono detta che sto tornando indietro a cose che non voglio più vivere e a cose che non mi fanno piacere. Ho paura. Io non saprò mai cosa pensa realmente una persona, se quello che mi sta dicendo è a pieno la verità o se c’è qualcosa che omette. Qualcosa che magari non vuole dirmi per non offendermi e per non farmi rimanere male. Non voglio più sentirmi in difetto rispetto alla persona che ho affianco. Dopo tutto quello che ho fatto non è giusto. Io ho fatto quello che ho fatto per esistere, per far sì che Andrea esistesse”.

Lo sfogo di Andrea Nicole Conte non è passato inosservato, e in molti hanno commentato il momento con parole d’affetto per la tronista. Nel mentre le conoscenze con Ciprian e con Gabrio proseguono, e solo qualche giorno fa il primo ha svelato di aver raccontato alla sua famiglia di quanto sta accadendo con Andrea Nicole. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.