40 anni di Emma Marrone, l’eterna ragazza che con Femme Fatale conquista le radio

Andrea Sanna | 25 Maggio 2024

Emma Emma Marrone

Grande traguardo per Emma Marrone! La cantante, vincitrice in passato di Amici, compie oggi i suoi primi 40 anni. Compleanno in musica per l’artista, che in queste settimane sta conquistando le radio con il suo ultimo singolo “Femme Fatale”.

Compleanno per Emma Marrone: oggi festeggia 40 anni!

Compleanno importante quest’oggi per Emma Marrone! La cantante, amatissima da grandi e piccini, spegne 40 candeline. Un traguardo che l’artista sta festeggiando sui social, condividendo contenuti simpatici, dove scherza sulla sua età.

È un grande momento per Emma Marrone Dopo il Festival di Sanremo 2024, sta proseguendo con il suo progetto musicale e da poco ha pubblicato il nuovo singolo Femme Fatale. Un brano che rispecchia a pieno il suo stile musicale e che porta con sé un video che ha conquistato fin dal primo secondo i suoi affezionati estimatori.

Oggi però è tempo di festeggiamenti! Sul suo canale broadcast questa mattina Emma Marrone ci ha scherzato su. La cantante ha mandato un audio ai suoi fan, dove ha ringraziato in maniera calorosa per i tanti messaggi di amore e affetto ricevuti. Divertente come suo solito, l’ex allieva di Amici, ha proposto di andare su Wikipedia e cambiare la sua data di nascita: “In Italia si dimenticano di tante cose, si dimenticheranno anche della mia vera età. Non diciamo più 40 o questi numeri, lasciamo correre”.

Sempre con tono divertito a sarcastico, Emma Marrone ha chiesto di non ricordarglielo anche perché “Fondamentalmente si nota che ne ho 26, massimo 27”. E da qui appunto la richiesta di fare un cambio con la data di nascita. Un messaggio questo che ha strappato una risata ai suoi numerosi fan.

Anche tra le storie di Instagram in tanti si stanno avvicendando per rivolgere un pensiero a Emma Marrone. Oltre al suo pubblico, moltissimi amici (a partire da Giorgia) hanno pubblicato degli auguri a lei dedicati. Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi messaggi: Buon compleanno da tutti noi, Emma!