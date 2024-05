NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Maggio 2024

Chiara Ferragni Fedez

In queste ore Fedez ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, in collaborazione con Emis Killa. Stando alle voci di corridoio però nel brano potrebbero esserci riferimenti alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Arriva il nuovo singolo di Fedez

Nonostante da mesi Fedez sia al centro dell’attenzione mediatica e del gossip, da tempo il rapper manca dalle scene musicali. Ciò nonostante per tutti i fan sta per arrivare la notizia tanto attesa. A breve infatti uscirà il nuovo singolo del cantante che sarà in collaborazione con Emis Killa. Già da qualche settimana Federico ha fatto intendere di aver lavorato a un nuovo brano, che lui stesso ha definito una “mina” musicale e che, secondo il suo pensiero, “farà zittire tutti” una volta che sarà stata rilasciata.

In queste ore dunque l’artista milanese ha annunciato la collaborazione con Emis Killa. Tuttavia a oggi non conosciamo ancora né il titolo della canzone né la data di uscita. Le news sul brano però non mancano. Il rapper El Matador infatti ha postato sul suo profilo TikTok un video in cui si sente una piccola anticipazione del pezzo, che ha così alimentato la curiosità del pubblico. Poco fa come se non bastasse è arrivata un’indiscrezione che sta già facendo discutere.

Secondo alcune voci di corridoio non confermate, e come riporta anche Il Corriere dello Sport, pare che nel suo nuovo singolo Fedez possa fare riferimenti alla rottura con Chiara Ferragni, che in questi mesi ha fatto chiacchierare il web. Stando a quanto si mormora infatti il testo della canzone potrebbe parlare anche della fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale e di certo la notizia non è passata inosservata.

Attualmente si tratta solo di rumor e non sappiamo ancora di cosa parlerà il brano. A breve però il singolo verrà rilasciato e finalmente scopriremo la verità su questo atteso duetto.