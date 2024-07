Alessandra Amoroso, in compagnia del fidanzato Valerio, arriva a Roma in occasione del concerto dei Coldplay

In queste ore Alessandra Amoroso si è concessa una pausa dalla sua carriera ed è arrivata a Roma per assistere al concerto dei Coldplay insieme al suo fidanzato.

Alessandra Amoroso fan dei Coldplay

Sono mesi pieni di impegni questi per Alessandra Amoroso. Solo lo scorso febbraio infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, conquistando il pubblico con la sua Fino A Qui. Successivamente, qualche settimana fa, l’artista salentina ha anche rilasciato il suo nuovo singolo estivo, Mezzo Rotto, in collaborazione con BigMama. La canzone sta così scalando le classifiche e promette di essere una delle hit più amate di questa stagione.

Contemporaneamente Alessandra ha anche annunciato il suo nuovo tour di palasport, che inizierà ufficialmente il prossimo dicembre. La Amoroso per di più sta lavorando al prossimo album di inediti, che vedrà la luce in autunno. Tante le sorprese previste per i fan che di certo stanno attendendo con ansia questo nuovo progetto discografico.

Nel mentre anche la vita privata della cantante prosegue a gonfie vele. Da ormai diverso tempo Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato, Valerio Pastore, e pare che le cose tra i due vadano a gonfie vele. Proprio in queste ultime ore la coppia ha preso parte al concerto dei Coldplay a Roma il tecnico del suono ha postato sui suoi social un video in cui vediamo proprio Alessandra mentre canta e si scatena sulle canzoni della band.

RAGAZZI PIANGO VI PREGO 😭😭😭😭 pic.twitter.com/u59vIZMrtC — fruittelladiale 🍬🤍 (@crystalcapiaghi) July 16, 2024

Solo qualche mese fa intanto la Amoroso, nel corso di un’intervista, parlando del suo fidanzato Valerio aveva affermato: “Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”.